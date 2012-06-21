Питання співпраці України з Венеціанською комісією, формування Верховного Суду та створення Антикорупційного суду були в центрі уваги під час зустрічі Президента Петра Порошенка з головою Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) Джанні Букіккіо.
День зустрічі поважний гість назвав справді визначним, бо саме 15 грудня в Україні розпочато роботу оновленого Верховного Суду.
Джанні Букіккіо відзначив ефективну співпрацю України та комісії. Він підкреслив, що стежить за розвитком ситуації в Україні з 1996 року: «Уперше після обрання вас Президентом України справи зрушили з місця у правильному напрямі. Крок за кроком ми разом робимо добру справу».
Голова Венеціанської комісії зазначив, що очолюваний ним орган і надалі співпрацюватиме з Україною у підтримці її європейських устремлінь, повідомляє департамент прес-служби АП. А впровадження судової реформи загалом та початок роботи нового Верховного Суду зокрема має велике значення не лише для українських громадян, а й для іноземних інвесторів. «Правосуддя — передумова для приваблення інвесторів», — наголосив він.
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