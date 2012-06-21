Про це йдеться в дослідженні вчених з університету Лондона, які заявили, що найдавніша знайдена в Британії людина була темношкірою.
Її останки датуються 7150 роком до нашої ери. Так, згідно з висновками учених, людина з Чеддару мала блакитні очі, темне кучеряве волосся та темну шкіру. Тож світла пігментація шкіри, яку сьогодні вважають визначальною рисою мешканців північної Європи, з’явилася набагато пізніше.
Для повномасштабного дослідження учені висвердлили отвір у черепі та зібрали ДНК з кісткової тканини. Дослідники заявили, що сьогодні близько 10% корінних британців можна вважати потомками цих первісних людей.
Назву «Людина з Чеддару» дослідники надали останкам чоловіка, які в 1903 році знайшли у печері Гофа в графстві Чеддар в Англії.
Останки вважаються найдавнішими знайденими в Британії з повністю збереженим скелетом. За даними одних учених, людина з Чеддару, ймовірно, померла насильницькою смертю. Скелет зберігається в лондонському Музеї природознавства.