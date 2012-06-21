Експерти з Єврейського університету в Єрусалимі і Єльського університету вивчили хімічні зв'язки раковин, щоб визначити температуру тіла тварини всередині. Як показали дослідження яєчної шкаралупи динозаврів, предки сучасних птахів, що жили в Канаді 75 мільйонів років тому, дуже рано стали теплокровними.
Вчені хотіли з'ясувати, коли саме холоднокровний динозавр почав отримувати більш теплу кров і в кінцевому підсумку перетворився в сучасних птахів. Команда виявила, що чотири різних види динозаврів на еволюційній часовій шкалі становлення птахами могли контролювати свою власну температуру. Дослідження показало, що у динозаврів був внутрішній температурний діапазон від 35 до 40 градусів Цельсія, тобто схожий на той, що встановився у сучасних птахів.
За словами вчених, вивчаючи скам'янілості з Канади, а не з екватора, вони змогли отримати більш точне уявлення про температуру динозаврів. Пов'язано це з тим, що види на екваторі в цілому мають більш високі температури тіла, північним же видам необхідно було спочатку досягти таких температур, щоб отримати можливість їх контролювати.
Нове дослідження використовує інший метод вимірювання історичних температур. Суть цього методу, званого як геохімія ізотопів, полягає в аналізі хімічних зв'язків між важкими ізотопами в мінералах карбонату кальцію. Це дає можливість обчислити температуру, при якій утворюються мінерали, а також температуру тіла матері, яка знесла яйце. Вчені застосували цей метод до скам'янілих яєць трьох різних видів динозаврів, які знаходилися на еволюційному шляху від рептилії до птаха.
При цьому вчені відзначають, що глобальний клімат в епоху динозаврів був набагато більш спекотним, ніж сьогодні. Тому вимір тільки самої температури тіла динозаврів, які жили поблизу екватора, не зможе прояснити питання, чи були вони ендо- або екзотермічні, оскільки температура їх тіла могла бути просто холоднокровною реакцією на той жаркий клімат, в якому вони жили. Щоб вирішити цю проблему, команда вчених зосередилася на динозаврах, які жили у високих широтах, таких як Альберта, Канада, тобто досить далеко на півночі, щоб гарантувати, що їх температури тіла були результатом внутрішнього метаболічного процесу потепління.
Вчені визначили температуру навколишнього середовища в Альберті 75 мільйонів років тому, застосувавши ізотопний метод до холоднокровних раковин молюсків. З’ясувалося, що вона становить близько 26 градусів Цельсія. Це довело, що досліджені динозаври мали бути ендотермічними, інакше вони не змогли б підтримувати більш високу температуру тіла.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»