Здатність засвоювати алкоголь врятувала предків людини від вимирання. До такого висновку прийшли вчені з Університету Ексетера у Великобританії. Про це йдеться в статті опублікованій на портаі Phys.org.
У книзі «Люди та алкоголь: довга та соціальна справа» – йдеться про історію людських стосунків із алкоголем, від нашого еволюційного минулого до сьогодення.
На думку вчених, майже 10 мільйонів років тому різні види приматів конкурували один з одним за їжу. При цьому мавпи не могли їсти перестиглі фрукти, тому що в них містився етиловий спирт, шо викликав сильне отруєння у приматів.
Їстівними були лише недастиглі плоди. Більшість мавп неспроможні були перетравлювти етанол зі стиглих фруктів, і це нове джерело калорій, можливо, не дозволяло їм вижити.
Однак в якийсь момент предки людини адаптувалися до алкоголю і зуміли використати калорійні перестиглі плоди, як їжу. Деякі плоди падали на землю, потрапляли в калюжі після дощу, починали бродити і перетворювалися на слабкий алкоголь.
Цікавим є те, що рівень алкоголю у таких фруктах, які споживали примати, зазвичай становив приблизно 1 – 4% – щось на зразок слабкого пива. Але нині відсоток алкоголю, що вживається людьми, у рази більший.
Вчені вважають, що проблема не в самій речовині, наприклад, в солі, цукрі чи алкоголі, а в концентраціях, до яких люди мають нині доступ.
У книзі також йдеться про те, що алкоголь часто розглядають лише як «соціальну проблему» або як медичне питання із зловживання алкоголем, що є засобом для сп'яніння, але це не помічають його важливості у соціальній культурі багатьох людських суспільств, цивілізацій і народів як минулого, так і теперішнього часу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»