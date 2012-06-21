Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Триденний чемпіонат Європи з карате серед спортсменів з вадами слуху зібрав велику кількість учасників. До складу національної збірної увійшла й спортсменка Луганського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», сєвєродончанка Карина Янчук, яка відома своїми спортивними звитягами, і вже сама тренує молодь.
Як повідомляє управління молоді та спорту ОДА, Карина завоювала золото чемпіонату Європи у ваговій категорії до 61 кг. Також каратистка Луганщини здобула срібну медаль в абсолютній категорії.
Тренує сєвєродончанку Олег Ястребов.