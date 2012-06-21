Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Приємне повідомлення надійшло цими днями на адресу наукового співробітника Сумського національного аграрного університету кандидата економічних наук доцента Євгенії Голишевої — її науково-дослідницьку працю відзначено міжнародною премією, що носить ім’я Івана Виговського.
Цю нагороду започатковано шість років Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, а почесне покровительство здійснює президент Польщі. Премію присуджують громадянам України за особливо вагомий вклад у розвиток і примноження європейських цінностей у науці, культурі, громадському житті, вивчення і популяризацію різнобічних зв’язків України та Польщі.
Переможці одержують право на перебування та стажування у низці університетів Польщі, можливість виступати з лекціями, працювати з документами в архівних закладах. Премію присуджують у царині як гуманітарних, так і точних наук, а також у сфері бібліотечної справи.