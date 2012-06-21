Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщину надійшла чергова партія гуманітарної допомоги від представників соціально відповідального бізнесу, яку вони централізовано надали за ініціативи Президента України.
Як повідомив сайт Сумської ОДА, всю її — а це 65 тисяч захисних масок, 2550 комбінезонів, 850 окулярів — розподілили між 31 медичним закладом області, представники яких з різних районів і міст приїхали до Сум.
З цієї нагоди з медиками зустрівся голова Сумської ОДА Роман Грищенко. Він наголосив, що обласна влада тісно співпрацює з представниками бізнес-структур, контролює, аби індивідуальними засобами захисту були забезпечені всі медики краю.
Якщо раніше подібна допомога спрямовувалася закладам першої хвилі, то зараз вона розподіляється між усіма лікарнями. За словами очільника області, найближчим часом лікарні отримають апарати ШВЛ, за рівнем забезпеченості якими Сумщина займає лідируючі позиції в Україні. Водночас опрацьовується питання стосовно централізованих поставок кисню.