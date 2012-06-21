Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Про можливість надання фінансової підтримки в створенні сільськогосподарського хабу в місті Старобільськ, будівництві лабораторії безпеки харчових продуктів на території Луганської області, реабілітації автодороги з селища Білокуракине до автодороги трикутника Сєвєродонецьк – Старобільськ – Сватово та надання всебічної допомоги в розвитку малих і середніх сільгосппідприємств Білокуракинщини йшлося під час зустрічі керівництва ОТГ з делегацією Світового банку.
Як повідомляє пресслужба Білокуракинської РДА, метою зустрічі було відновлення та збільшення економічних можливостей місцевої громади. Сторони домовилися про подальшу співпрацю.