У Сумах відбулося свято кінно-спортивної слави, учасниками якого стали причетні до роботи місцевої кінно-спортивної ДЮСШ — представники влади, тренери, спортсмени. Як наголосив голова Сумської обласної ради Володимир Токар, цей заклад — гордість області, її візитівка, адже таких шкіл в Україні лише три. Тож обласна влада підтримує діяльність комунального підрозділу, де мистецтво верхової їзди опановують 130 спортсменів на 78 красенях-конях.
За словами директора ДЮСШ депутата обласної ради Олександра Стрельченка, давно слід запровадити обласну спортивну премію, яка стимулювала б вершників. Тож прийнято рішення про вручення відзнаки «Золотий мустанг» тим, хто добився особливо вагомих успіхів у кінному спорті, популяризує його у краї.
На переконання голови відділення НОК України в Сумській області срібної олімпійської призерки з біатлону Олени Петрової, така нагорода особливо потрібна, адже спортсмен перебуває на п’єдесталі якусь мить, а шлях до нього надзвичайно тривалий і виснажливий.