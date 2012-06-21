На Черкащині відзначили лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка. Урочистості відбулися на літературно-мистецькому вечорі «Чуття великої любові» з нагоди 84-річчя з дня народження уславленого земляка. Дипломи переможцям вручив заступник голови облдержадміністрації Костянтин Омаргалієв.
Премії традиційно вручають у двох номінаціях: «За найкращу першу поетичну збірку» і «За найкращий художній твір» (поезія, проза, драма). Отримати таку літературну відзнаку можуть не тільки митці з Черкащини, а й з усієї України.
Рік у рік на Черкащині відзначають продовжувачів симоненкових традицій — письменників та поетів. І саме Шевченків край єднає в ці дні найкращих у цій царині. Цього року найвдалішим поетичним дебютом стала збірка «Еволюція на граніті» Сергія Сіваченка із смт Хорошів Житомирської області. Лауреатом у номінації «За найкращий художній твір» стала черкаська поетеса Людмила Тараненко.