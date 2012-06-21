Учора в Норвезькому інституті Нобеля оголосили лауреата Нобелівської премії миру. Цього року відзнаку отримала Міжнародна кампанія за скасування ядерної зброї International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). «Важливий аргумент для заборони ядерної зброї — неприйнятні людські страждання, завдані війною. ICAN — об’єднання неурядових організацій близько 100 країн. Кампанія — рушійна сила, яка співпрацює з усіма зацікавленими щодо заборони та ліквідації ядерної зброї. На сьогодні 108 держав взяли на себе таке зобов’язання», — йдеться у повідомленні на офіційному сайті Нобелівського комітету.
У Нобелівському комітеті підрахували, що з 1901 року встигли дати 97 премій миру. Одного разу від цієї нагороди лауреат відмовився. Це було 1973 року, коли в’єтнамський політик Ле Дик Тхо, відзначений за досягнення мирних домовленостей у в’єтнамській війні, заявив, що вони все одно не спинили конфлікт.
Відомо також, що за всю історію вручення Нобелівської премії миру її отримали 16 жінок. Наймолодшим лауреатом стала Малала Юсафзай, яка отримала відзнаку в 17 років спільно з індійським правозахисником Кайлашем Сат’ярті. А середній вік лауреата — 62 роки.
Днем раніше у Стокгольмі Нобелівський комітет при Шведській королівській академії наук офіційно оголосив ім’я лауреата премії-2017 з літератури. Її отримав Казуо Ісігуро — британський письменник японського походження, «який в романах великої емоційної сили розкрив прірву під нашим ілюзорним почуттям зв’язку зі світом».
А в середу світ дізнався імена лауреатів Нобелівської премії-2017 з хімії. Ними стали Жак Дюбоше, Йоакім Франк та Річард Хендерсон. Премію науковці отримали за розвиток кріоелектронної мікроскопії високої роздільчої здатності для визначення структур біомолекул у розчині.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»