1 серпня Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила співпрацю в новому статусі з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. У розмові йшлося про подальші кроки співпраці між Україною та МВФ у межах чинної програми. Крісталіна Георгієва висловила підтримку та співчуття у зв’язку з черговим російським обстрілом Києва, що стався напередодні.

«Вдячна Крісталіні Георгієвій за теплі слова солідарності. Ми продовжуємо працювати разом з командою над бюджетом на 2026 рік і шукаємо оптимальні рішення для забезпечення фінансової стабільності в умовах війни та продовження реформ», — зазначила Юлія Свириденко.

Очікується, що місія МВФ прибуде в Київ наприкінці серпня. Попереду — кілька місяців інтенсивної роботи й переговорів. Український уряд розраховує на подальшу підтримку від фонду та підтверджує відданість взятим зобов’язанням.

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Уряд на наступному засіданні планує розглянути питання про формування конкурсної комісії для відбору керівника Державної митної служби. Про це повідомила Прем’єр-міністр за підсумками наради з міністром фінансів Сергієм Марченком.

«Провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком. Доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці», — зазначила глава уряду.

Прем’єр-міністр наголосила, що відбір керівника митниці необхідно провести прозоро та професійно.

«Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету», — підкреслила Юлія Свириденко.

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Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме. Однією із ключових тем стало наближення національного дня України на EXPO-2025 в Осаці, який відбудеться 5 серпня.

Юлія Свириденко подякувала за запрошення на урочисту церемонію, яка стане важливим жестом вдячності міжнародній спільноті за підтримку України.

«Україна щиро вдячна Японії за постійну підтримку. Національний день на EXPO-2025 стане нагодою ще раз висловити нашу вдячність. Хоч я і залишаюсь у Києві працювати з командою над планом дій, ми активно готуємося до участі в заходах у Японії», — зазначила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі також обговорили:

• проведення українсько-японського бізнес-форуму восени цього року;

• підготовку до приїзду двох японських бізнес-місій;

• просування інвестиційної угоди між Україною та Японією, підписання якої планується цієї осені.

Окрему увагу сторони приділили потенційному приєднанню Японії до ініційованої Україною міжнародної ініціативи Culture Resilience Alliance, спрямованої на підтримку культури як чинника стійкості та відновлення в умовах війни.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ