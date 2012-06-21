«Провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента. Домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму. Це — «мозковий центр» для розробки спільних рішень щодо реагування на надзвичайні виклики, впорядкування антикризових дій і паралельно розробки довгострокової стратегії розвитку України в умовах глобальної економічної нестабільності. – Про це написав Премєр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі. – Центр об’єднає інтелектуальні потужності бізнесу й ключових аналітичних центрів. Вже долучилися Інститут економіки і прогнозування НАН України, Нова Країна, Разумков Центр, Ukrainian Institute for the Future, УКРПРОМВНЕШЭКСПЕРТИЗА та інші. Запуск ініціативи координує команда Кирила Криволапа (http://facebook.com/enderion). Вона залучатиме представників аналітичних центрів, незалежних експертів і бізнесу до спільної роботи. Я хочу особисто подякувати всім, хто вже долучився. Як було зазначено, — сьогодні важливі узгоджені дії. Ми маємо об’єднатися і разом працювати на спільну мету — подолати кризу та відновити економіку».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»