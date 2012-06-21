«Місія МВФ під керівництвом Рона ван Родена завершила свій двотижневий візит до Києва. Це були два тижні насичених, важких та важливих консультацій. Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ: переговори з міжнародними партнерами в активній фазі, — написав він на своїй сторінці у фейсбуці. — Ми розпочали обговорення нової трирічної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування.
Протягом наступних декількох тижнів ми продовжуватимемо переговори, аби отримати так званий staff agreement — рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною.
Керівник місії МВФ пан Роден дав позитивну оцінку вже досягнутим показникам. Наголосив на відновленні макроекономічної стабільності після 2014—2015 років, зменшенні внутрішніх і зовнішніх дисбалансів завдяки обґрунтованій фіскальній та грошово-кредитній політиці, зменшенні дефіциту поточного рахунку до 3—3,5% ВВП та відновленні обсягів міжнародних резервів — нині вони становлять понад 20 мільярдів доларів США.
Головним досягненням він назвав усунення квазіфіскального дефіциту енергетичного сектору і додав, що заходи, вжиті для реструктуризації банківської системи, були критично важливими для економічної стабілізації та економічного зростання.
Однак попереду маємо великий обсяг роботи, щоби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку.
Будемо поліпшувати бізнес-середовище й проводити ключові реформи, заплановані нашим урядом: велику приватизацію держпідприємств, реформу агросектору, боротьбу з корупцією. Важливим залишається також успішне проведення судової реформи!
Забезпечення незалежності Національного банку та захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого уряду та маркером для наших міжнародних партнерів. Працюємо!»