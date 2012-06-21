Понад місяць тому до Верховної Ради внесли певною мірою революційний законопроєкт №5091 «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Його головна мета, за задумом творців, — захистити покупців квартир у споруджуваних будинках від недобросовісних забудовників і розв’язати проблему довгобудів. Проте у майбутньому. Не йдеться про старі, так би мовити, випадки. Однак і це вже добре, адже інвестори — фізичні особи, на відміну від компаній-забудовників, були завжди слабкою стороною. Вони потерпали від різних форс-мажорів, коли будівництво припиняли, а їхні гроші просто крали. «Урядовий кур’єр» з допомогою експертів всебічно аналізує цей документ.