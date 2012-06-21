Активізацію економічного співробітництва, розвиток політичного діалогу та відновлення туризму обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович під час онлайн-зустрічі 10 червня.

Денис Шмигаль зауважив, що підтримання на високому рівні активного двостороннього політичного діалогу між Україною та Хорватією є важливою складовою подальшого розвитку відносин.

Глава українського уряду висловив вдячність Прем’єр-міністру Хорватії за прийняття пропозиції відвідати Україну в серпні та взяти участь в установчому саміті «Кримської платформи».

«Ваша участь в установчому саміті «Кримської платформи» і підписання двосторонньої Спільної декларації про європейську перспективу України стало б потужним кроком до зміцнення нашого партнерства», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Сторони також обговорили боротьбу з поширенням COVID-19. Денис Шмигаль відзначив, що Україна нарощує темпи вакцинації населення та висловив сподівання, що найближчим часом епідемічна ситуація в обох країнах значно покращиться.

У цьому контексті очільники урядів України та Хорватії порушили питання відновлення туризму. Зокрема, можливості взаємного спрощення в’їзду для громадян.

«Розраховуємо, що цього літа ситуація у сфері туризму значно покращиться, зокрема завдяки запровадженню цифрових сертифікатів. Наразі наша команда активно працює над розробленням такого документа відповідно до стандартів ЄС. Водночас сподіваємося, що ми зможемо відкрити кордони для туристів із наших країн, використовуючи інші наявні інструменти», — сказав Прем’єр-міністр України.

Крім того, Денис Шмигаль та Андрей Пленкович обговорили посилення торгово-економічного співробітництва. Глава українського Уряду повідомив хорватській стороні, що Україна зробила важливий крок для створення повноцінного фондового ринку, який відкриє нові можливості для іноземних інвесторів.

Зі свого боку очільник уряду Хорватії висловив зацікавленість в участі українських компаній у відновленні інфраструктури, яка постраждала від землетрусу в грудні минулого року.

Прем’єр-міністр України подякував Хорватії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності, а також підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни.