В Україні ще низка міст приєдналася до перегляду тарифів на тепло. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
«Ще більше міст приєдналися до перегляду тарифів на тепло — сума в платіжках буде меншою до 30%! Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ — мешканці міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платівках», — написав прем’єр.
Водночас, з його слів, ще не всюди місцева влада переглянула тарифи.
Нагадаємо, раніше Гончарук повідомив, що Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що дозволить зменшити вартість опалення для населення приблизно на 30%. Здійснити перерахунок повинні на території всієї України протягом місяця, щоб за опалення, спожите у грудні 2019 року, люди могли сплатити вже за новою, меншою ціною.