Зранку вийшла стаття в Financial Times, в якій я коментую справу ПриватБанку та, нібито, наголошую, що ми шукаємо компроміс у цьому питанні. Статтю одразу передрукували українські ЗМІ, які від себе додали, що Уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання.
Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.
Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки «над і»: Жодних перемовин Уряд ні з ким не веде.
Уряд уважно вивчає ситуацію навколо Приват Банку (в тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку).
Більше того, журналістам FT я наголошував, що не настільки глибоко знаю юридичні деталі цієї справи, щоб її коментувати по суті. Але я впевнений, що буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами.