Під час учорашньої зустрічі в Києві прем’єр-міністри України та Латвії Денис Шмигаль і Евіка Сіліні обговорили питання двосторонньої співпраці країн в різних галузях. Глава українського уряду подякував Латвії за підтримку та системну допомогу нашій державі у військовій, політичній, гуманітарній і санкційній галузях.

«Цінуємо, що Латвія залишається серед лідерів підтримки за відсотком ВВП», — зазначив Денис Шмигаль та окремо висловив вдячність за новий пакет допомоги, зокрема постачання важкої броньованої техніки Patria.

Прем’єр-міністр Латвії поінформувала про прибуття в Україну першої партії бронетранспортерів. Наступна партія техніки вже перебуває в дорозі. Загалом передбачено постачання 42 одиниць техніки на загальну суму майже 70 мільйонів євро.

Урядовці домовилися поглиблювати співпрацю між виробниками зокрема в галузях оборонної промисловості, інновацій і спільного виробництва техніки та дронів. Також розглянули можливості використання європейського інструменту SAFE для фінансування спільних проєктів.

Окремо йшлося про питання санкційної політики. «Очікуємо схвалення 18-го пакета санкцій ЄС, що ще більше вдарить по економічних спроможностях росії фінансувати війну. Маємо нарощувати тиск на агресора», — наголосив Прем’єр-міністр України. Він подякував Латвії за допомогу у відбудові Чернігівщини та потенційну співпрацю з латвійськими компаніями в галузі критичної інфраструктури.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ