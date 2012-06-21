Наша країна має реальні можливості стати світовим брендом, місцем створення інноваційного продукту в найактуальніших, найсучасніших сферах і на нових ринках, яким ми всі будемо пишатися. Таке оптимістичне переконання висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з молодими підприємцями — засновниками найуспішніших українських стартапів, визнаних у світі й затребуваних у країнах Європи, Близького Сходу, Середньої Азії.
«Нам важливо потроху змінювати спосіб мислення — відходити від так званого секторального поділу. Приміром, ми говоримо, що сектор агро- чи ІТ — це рушії економіки. І це правда. Але навіть коли говоримо про аграріїв, ми розуміємо, що здебільшого маємо справу із сировиною та експортом саме сировини. А потрібно говорити про продукт. Це і є креативна індустрія, зміна підходів, — вважає глава уряду. — Український інтелект є всюди в світі, в різних сферах. Але маємо говорити і робити так, щоб цікаво було працювати тут, в Україні, і використовувати наш інтелект не як частину іншої команди, а саме власну команду».
Орієнтир роботи уряду, а саме питання економіки та створення нормальних умов розвитку підприємництва, — не «прості слова», — підкреслив Володимир Гройсман. «Я веду постійний діалог з бізнесом. Ми спілкуємося, розуміємо одне одного, напрацьовуємо рішення. Цілі та завдання у нас однакові. Я готовий обговорювати різні програми й точкові рішення, які дадуть змогу серйозно просунутися вперед», — запевнив Прем’єр-міністр.
Учасники зустрічі підкреслили, що Україна може стати лідером на багатьох нових ринках, оскільки має в активі прогресивні напрацювання. Серед прикладів — використання дронів, передусім у галузі агровиробництва, ринок онлайн- освіти, зокрема освіти для державних службовців — кураторів реформ. Український он-лайн-курс з питань децентралізації, реалізований на одній з вітчизняних освітніх платформ, виявився одним із найпопулярніших у світі. Наразі готують аналогічні курси з кібербезпеки й використання можливостей системи ProZorro. Не менш важливі розробки в системі майнінгу та використання нейротехнологій, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Для мене важливо, щоб Україна стала сильною і розумною державою. І для цього я готовий збирати однодумців», — сказав Прем’єр-міністр, запросивши підприємців згодом провести ще одну подібну зустріч, під час якої обговорити конкретні ідеї та ініціативи.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»