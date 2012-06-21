Відкриваючи засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до уряду постійно надходять звернення щодо необхідності послаблення карантину. Водночас він наголосив, те що в нас менше хворих порівняно з іншими країнами – це заслуга карантинних засобів, відповідальності бізнесу й дотримання ним карантинних заходів.
«Ми вчасно увійшли в карантин і вчасно з нього вийдемо, а безвідповідальні заклики достроково вийти з карантину наражають усіх українців на небезпеку – ми отримаємо наступний етап захворюваності. Ми розуміємо, коли та які кроки треба зробити», – наголосив Прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль запевнив, що карантин однозначно послаблюватимуть, якщо не зростатиме захворюваність на коронавірус. І анонсував на наступне засідання Кабміну низку рішень, які послаблять з 11 травня певні карантинні умови. Прем’єр доручив міністерствам розробити критерії для відвідування об’єктів, які відкриватимуть із 11 травня, як прописано в плані виходу з карантину.
«Ми маємо не просто відкривати об’єкти, а чітко розуміти, за яких умов українці уникнуть повторного спалаху коронавірусу. У разі спалахів посилюватиметься карантин на відповідних територіях, а не в цілому по всій країні. Маски, дезинфектори, дистанція нікуди не дінуться. Відтепер це норма», – констатував Прем’єр.
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«Урядового кур’єра»