Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України, присвячену крокам уряду для забезпечення енергетичної стійкості держави та основних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів. На нараді очільниця уряду наголосила, що загальна вартість плану разом з потребами столиці становить майже 278 млрд грн.

«Уже сьогодні ми маємо вжити невідкладних кроків для підготовки до чергового опалювального сезону в умовах російських атак на критичну інфраструктуру нашої держави», — зазначила Прем’єр­міністр.

Окрему увагу було приділено ролі українських дипломатів у залученні міжнародної підтримки. За словами Юлії Свириденко, це одне з головних завдань українських представників за кордоном. Ідеться зокрема про посилення енергетичної безпеки України, збільшення внесків до Фонду підтримки енергетики України, забезпечення держави необхідним енергетичним обладнанням, забезпечення пальним на тлі зростання світових цін на нафту через події на Близькому Сході.

Прем’єр­міністр наголосила, що Координаційний центр з реалізації планів стійкості визначено платформою для координації спільних дій, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.