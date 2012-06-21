Препарат ремдесівір, розроблений для лікування лихоманки Ебола, є ефективним засобом для придушення розмноження коронавірусу в організмі. До такого висновку, як повідомляє видання Journal of Biological Chemistry, прийшли вчені-вірусологи з Канади.
Співробітники Університету Альберти підтвердили ефективність використання ремдесівіра для блокування процесу розмноження коронавірусу в зараженому організмі. Препарат показав ефективність при терапії атипової пневмонії (SARS-COV) і близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), які провокуються коронавірусами, подібними до SARS-CoV-2.
«Препарат від лихоманки Ебола ремдесівір – потужний інгібітор полімерази коронавірусів, і, відповідно, його можна використовувати в терапії COVID-19. Ремдесівір є ефективними противірусними ліками прямої дії – на це, принаймні, вказують наші лабораторні дослідження», – говорить Матіас Гетте, канадський вірусолог, який очолив нове дослідження.
За словами Гетте, тепер ефективність ремдесівіра в боротьбі з новим коронавірусом потрібно підтвердити за підсумками клінічних досліджень. Такі дослідження вже ведуться у 12 країнах світу– очікується, що перші результати будуть обнародувані до кінця квітня або в травні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»