Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Поліція у Харкові перевіряє законність підстав для отримання матеріальної допомоги харків’янами, які писали відповідні заяви до Харківської міської ради. Про це повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
За її словами, в останні дні чимало харків’ян почали телефонувати з питаннями, чому проводиться така перевірка.
«Це пов’язано з тим, що Національна поліція дала доручення обласному управлінню перевірити порядок видачі матеріальної допомоги в Харкові, щоб переконатися, що вона не є підкупом виборців у зв’язку з проведенням виборчої кампанії. Цей захід проходиться на всій території Україні. Тому велике прохання – відповісти на питання, які вам поставлять, пояснити, яким чином і до кого ви звернулися за матеріальною допомогою і в зв’язку з чим у вас була така необхідність», – зазначила Світлана Горбунова-Рубан.
Вона також повідомила, що цього року на ім’я міського голови Геннадія Кернеса і до міськради надійшло понад 3 тисячі заяв на надання матеріальної допомоги, і майже одна тисяча осіб уже її отримала. Торік, у рамках програми, яка працює в Харкові 20 років, у вигляді матдопомоги харків’янам було видано 36 мільйонів гривень.