Корпорація Apple розіслала журналістам запрошення на захід, на якому, ймовірно, презентують нові моделі смартфонів компанії. Дата заходу – 12 вересня.
Текс запрошення традиційно лаконічний: «Зустрінемося на нашій території». Компанія традиційно проводить презентації iPhone у вересні.
Презентація стане першим публічним заходом у Театрі Стіва Джобса, зведеному на території нової штаб-квартири Apple Park у Купертіно, штат Каліфорнія.
Очікується, що розробники продемонструють журналістам iPhone 8 – модель без кнопки «Додому» і з екраном, що займає практично всю площу передньої панелі. Крім того, компанія, ймовірно, презентує оновлені iPhone 7S і iPhone 7S+, передає The Verge.