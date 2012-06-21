Вчора ввечері відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу, де було презентовано енергетичний баланс України.
У засіданні штабу, яке відбулося під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, взяли участь керівництво Мінекоенерго, НКРЕКП, НАЕК «Енергоатом», «Укргідроенерго», ДП «Гарантований покупець», народні депутати та всі ключові учасники ринку. Загалом Антикризовий штаб складається з 32 членів.
За словами Прем’єра, сьогодні енергетична криза знаходиться на тому етапі, коли дії влади мають бути оперативними, ефективними та злагодженими. «Ми зацікавлені в напрацюванні плану заходів. На нараді з Президентом ми проговорили вже підписаний нині енергетичний баланс України. Він відкоригований. Ми працювали спільно з ключовими підприємствами цієї галузі», – підкреслив Прем’єр-міністр.
В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець розповіла про основні виклики у галузі енергетики та презентувала план оперативних заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі України.
Прем’єр-міністр також наголосив, що ключове завдання, яке сьогодні стоїть перед урядом, – це необхідність збалансувати ринок і забезпечити його стабільність. «Ми маємо зберегти робочі місця, особливо в галузі вугільної промисловості, атомної енергетики. Тому важливо сьогодні працювати над цим спільно. І баланс, який ми маємо сьогодні, дає нам розуміння того, де, яка, чия роль і які потужності може бути задіяно. І про що нам треба домовлятися з підприємствами-власниками відновлювальних джерел енергії», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Було також обговорено необхідність ухвалення низки законодавчих і нормативних ініціатив, які сприятимуть стабілізації ситуації на ринку енергетики. Учасники обговорень підкреслили важливість створення Антикризового енергетичного штабу, який працюватиме комплексно й відкрито.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»