Сrimea-is-ukraine.org — адреса нового інтернет-проєкту «Крим — це Україна». За словами заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Богдановича, це всеукраїнський онлайн-банк архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних матеріалів на підтвердження тісного зв’язку наразі окупованого Криму з материковою Україною. Проєкт розповідає та демонструє спільну історію різних народів однієї країни.
На сайті опубліковано понад 150 просвітницьких статей про історичну і культурну спадщину Кримського півострова та життя його народу. Більшість статей — газети «Кримська світлиця». Створювали проєкт сім державних архівів України — йдеться про документи, які зберігаються в архівному фонді Херсона, Дніпра, Полтави, Сум, Запоріжжя, Житомира, Тернополя.
«Логіка проєкту — неможливо переписати історію, адже документально підтверджено, що Крим — це Україна. І будь яка пропаганда з боку РФ, будь які дії окупаційної влади в Криму не можуть змінити історію. Якщо маєте цікаві матеріали щодо Криму, надсилайте на пошту archiv@crimea-is-ukraine.org», — закликав Андрій Богданович.
За словами голови Державної архівної служби Анатолія Хромова, до проєкту також долучено протоколи репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму. Йдеться про позасудові органи, які реалізовували політику терору в Криму. Ці документи зберігають нині в галузевому державному архіві СБУ. Ця інформація стане в пригоді кримчанам, які шукають своїх репресованих родичів, аби зрозуміти, куди конкретно треба звертатися в пошуку записів.
На сайті також незабаром з’являться документи Центрального державного архіву громадських об’єднань України і Центрального державного архіву вищих органів влади та управління. Це основні документи, які ілюструють процедуру приєднання Криму до УРСР у 1954 році.
«Фактично кожен архів країни виявив документи про Крим. Навіть архіви західних областей, які були у складі інших державних утворень, мають багато таких відомостей. Тобто маємо дуже тісний зв’язок між Кримом та Україною», — підкреслює Анатолій Хромов.
І додає, що багато документів по Криму належать тимчасово окупантам — Державні архіви Криму та Севастополя. Тобто немає доступу до документів Національного архівного фонду України — культурного надбання українського народу. Державна архівна служба зараз актуалізує відомості за старими статистичними показниками, і можна казати про великі масштаби крадіжки країни агресора в архівній галузі.
«Нещодавно ми долучилися до проєкту — Інтерактивна мапа державних архівів. Це ініціатива Міжнародної ради архівів. Вже внесено інформацію державних архівів щодо Криму, зазначено, що це українські архіви, але їх статус наразі закритий. Тобто в міжнародній архівній спільноті ми продовжуємо пояснювати, що це власність українського народу», — зауважує Анатолій Хромов.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»