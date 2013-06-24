Від завтра всі нотаріуси зможуть почати тестування е-Нотаріату. Це нова електронна екосистема, яка об’єднує всі нотаріальні реєстри в одну захищену платформу нового покоління. Вона перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс. Перші нотаріальні послуги для громадян з’являться у Дії вже у 2026 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нотаріальні послуги зазвичай одні з найбільш консервативних та строго регламентованих у будь-якій державі, навіть серед країн-лідерів цифровізації. Запуск е-Нотаріату — ще один сигнал всьому світу, що Україна серед лідерів у сфері цифровізації.

е-Нотаріат — це:

єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;

безпека документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;

швидкий обмін даними між реєстрами і базами;

реєстрація кожної нотаріальної дії;

автоматизація перенесення даних по ключових реєстрах.

Завдяки е-Нотаріату робота нотаріусів стане швидшою, а ризик випадкових помилок у документах — мінімальним. Завдяки повній інтеграції з Дією кожен українець, де б він не був, — в Україні чи за кордоном — зможе отримати ключові нотаріальні послуги онлайн. Це дозволить заощадити час і кошти, усуне необхідність зайвих поїздок та очікування в чергах.

Запрошуємо нотаріусів ознайомитися з е-Нотаріатом та дізнатися, як долучитися до бета-тестування, за посиланням https://e-notariat.minjust.gov.ua/е-Нотаріат реалізується Міністерством юстиції України та ДП «НАІС» спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Дією, за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.