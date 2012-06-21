У Франції днями показали проект гібрида літака і поїзди Link & Fly від компанії Akka Techonologies, що працює в сфері інженерних технологій.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
Згідно з футуристичною концепцією Link & Fly пасажири, які збираються в політ, сідатимуть в особливий потяг на зручній для них станції, проходячи персональну ідентифікацію за сітківкою ока під час поїздки в аеропорт.
На льотному полі поїзд чекатиме капсула з крилами, у якій вже готові до зльоту пілоти. За допомогою спеціального ліфта поїзд піднімуть і прикріплють до фюзеляжу, і літак відправиться в політ.
Як повідомляє Bloomberg, за габаритами літак можна порівняти з Airbus A320: розмах крил «літаючого поїзда» становить 49 метрів, довжина –34 метри, висота – 8 метрів.
Під час польоту Link & Fly здатний вмістити 160 пасажирів або перевозити кілька стандартних морських контейнерів.
Link & Fly буде долати відстані до 2200 кілометрів і за день зможе здійснювати навіть більше польотів, ніж схожі на нього сучасні літаки.
За словами розробників, їх транспортний засіб дозволить розвантажити великі транспортні шляхи і підвищить привабливість авіаперельотів.
Адже пасажирам не доведеться самостійно добиратися до міста після посадки в аеропорту, які часто знаходяться на околиці або в іншому населеному пункті.
«Після того як автомобілі перейшли на електрику і стали автономними, наступний прорив має відбутися в авіації», - заявив журналістам генеральний директор Akka Моріс Річчі.