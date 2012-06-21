Президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити всі аптеки в країні медичними масками.
Як передає пресслужба глави держави, про це він сказав на нараді з представниками Кабінету Міністрів і головних відомств України, які відповідальні за боротьбу з COVID-19. Нарада проходила за допомогою засобів зв'язку.
«У кожній аптеці повинні бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Повинні бути захищені нацгвардейці і обов'язково - наші військові», - підкреслив Зеленський.
Обговорили також готовність закладів охорони здоров'я до прийняття хворих з коронавірусною інфекцією і облаштування нових об'єктів для обсервації тих, у кого може бути підозра на хворобу.
Президент нагадав, що з Китаю в Україну прибув вже другий літак із засобами захисту, дезінфекції та необхідним обладнанням. Зеленський розповів, що «наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»