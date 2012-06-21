«Президент Петро Порошенко навів порядок у місті Щастя! Як ви прекрасно знаєте, довгий час у Щасті було безвладдя. Депутати, обрані ще у 2010, не збиралися. Місто було без бюджету і навіть без натяку на розвиток. А це особливо критично, бо Щастя знаходиться майже на самому «нулі». Звичайно, в цій ситуації потрібно було реагувати, тому я звернувся до Президента»,- так прокоментував рішення очільника держави в.о. голови Луганської ОДА Сергій Філь.
Він висловив упевненість, що указ Петра Порошенка про утворення у Щасті військово-цивільної адміністрації допоможе відновити життєдіяльність міста і створити тут нормальні умови для життя людей.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»