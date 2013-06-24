Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4345-IX, що завершує підготовку до норм права ЄС щодо роумінгу та інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ створить підґрунтя для приєднання до «Роумінгу як вдома» (Roam Like at Home). Це дасть змогу українцям користуватися тарифами свого оператора й не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Також цей закон — важливий сигнал нашої готовності до подальшої інтеграції в європейські ринки.

Одна з важливих новацій — урегульовано, що європейським операторам не потрібно буде проходити процедуру загальної авторизації в Україні, якщо вони не надаватимуть послуг електронних комунікацій. Це дасть їм змогу швидше та легше надавати свої послуги через українські мережі.

Також Закон визначає повноваження НКЕК, необхідні для покращення роботи послуги Roam Like at Home в Україні:

моніторинг сумісності та з’єднання мереж українських і європейських операторів;

забезпечення доступу, взаємоз’єднання й сумісності надання послуг українськими та європейськими операторами;

допомога українцям у взаємодії з європейськими операторами, якщо в них не працюватимуть послуги зв’язку.

Оператори зможуть забезпечувати сумісність своїх мереж, навіть якщо використовують різне обладнання чи технології. Завдяки цьому абоненти безперешкодно користуватимуться роумінгом.

Далі — чекаємо на позитивну оцінку та рішення від європейської сторони про взаємне надання режиму внутрішнього ринку щодо роумінгу між Україною та ЄС (спільна роумінгова зона Україна — ЄС). Раніше жодна з країн поза межами Євросоюзу не доєднувалася до політики Roam like at Home. Ще одне підтвердження, що Україна — важливий цифровий гравець на європейській арені.