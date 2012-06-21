Будівництво першої бетонної автодороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка (в межах Національної програми «Велике будівництво»), реконструкція приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів, зустріч із представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області й громадянами, які перебували на обсервації в Нових Санжарах, — такі пункти робочої поїздки Президента Володимира Зеленського на Полтавщину.
Президент України наголосив на необхідності до початку зими завершити будівництво всієї дороги разом з 29 км полотна на Дніпропетровщині. У межах «Великого будівництва» триває відновлення чотирьох шкіл і спорудження однієї нової. Усі вони будуть опорними, повідомляє Офіс Президента. Будівництво навчальних закладів фінансують із місцевого й державного бюджетів.
«Я приїхав не на одну годину, тому хочу ще проїхатись і побачити це особисто, на власні очі, як ведеться будівництво. Не тільки на мапах і фотографіях, а в реальному житті», — висловив бажання глава держави.