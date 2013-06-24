Президент України Володимир Зеленський привітав новопризначених послів: Чехії — Лубоша Весели, Норвегії — Ларса Хансена, Німеччини — Гайко Томса — з початком дипломатичної місії в нашій країні та провів короткі бесіди з кожним.

Під час розмови з Послом Чехії глава держави подякував за постійну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення, співрозмовники обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній галузі. Чехія зацікавлена в реалізації спільних проєктів в ОПК. Окремо йшлося про чеську ініціативу з постачання артилерійських боєприпасів, а також про підготовку до заходів, які відбудуться на полях Генасамблеї ООН на рівні лідерів, і проведення спільного засідання урядів найближчим часом.

У розмові з Послом Норвегії Президент подякував за фінансову допомогу, рівень якої один з найвищих серед партнерів: «Вдячні, що в нас є такі друзі. Норвезький народ приймав наших людей із самого початку цієї війни. Уряд дуже допоміг зміцнити нашу армію. Дякуємо за всю допомогу». Сторони обговорили співпрацю в секторі безпеки та оборони, спільне виробництво дронів і потужностей для підтримки систем ППО NASAMS і поглиблення двосторонніх відносин.

Під час розмови з Послом Німеччини глава держави подякував за німецьке лідерство в Європі з надання допомоги Україні: «Найбільша підтримка у Європі. І перед зимою це дуже важливо для нас».

Володимир Зеленський і Гайко Томс обговорили потребу в зміцненні повітряного щита додатковими системами Patriot, які Німеччина спільно з Норвегією готова надати разом з ракетами до них. Ішлося і про розвиток ініціативи PURL, додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, далекобійних дронів і ракет, а також спільне виробництво зброї, повідомляє Офіс Президента.