Президент США Дональд Трамп вважає, що інші країни також мають більше допомагати Україні.
Про це президент США сказав, відповідаючи на питання журналістів перед новорічною вечіркою у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді, передає Голос Америки.
Президент США згадав про велику корупцію в Україні, однак президента Зеленського похвалив.
«Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через корупцію. У них надзвичайно велика корупція», – сказав Трамп.
Коментуючи справу імпічменту, Трамп закликав американців прочитати розшифровку телефонної розмови з президентом України або запитати особисто Зеленського.
«Все, що вам треба зробити – прочитати розшифровку, або ви можете піти і поговорити з президентом України. Президент України голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву, він багато разів казав, що не було тиску. Міністр закордонних справ України заявив, що не було жодного тиску. І це вся справа», – сказав Трамп.
Американський президент не поскупився на комплімент і для канцлерки Німеччини.
«Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель. Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні – ред.)? Чому лише Сполучені Штати?», – таким чином президент США закликав європейські країни допомагати більше Україні.
Він також додав, що НАТО повинно допомагати більше Україні:
«Це НАТО. Ці країни повинні вкладати кошти (в бюджет Альянсу – ред.), вони також повинні більше давати Україні», – сказав президент Трамп.