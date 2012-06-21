Президент США Дональд Трамп оголосив, що ватажок екстремістського угрупування «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді був убитий американськими спецпризначенцями.
Про це Трамп заявив на брифінгу в Білому домі, пише Громадське.
За його словами, аль-Багдаді убили під час військової операції на північному заході Сирії після того, як за ним стежили упродовж декількох тижнів.
Трамп подякував усім військовим, працівникам спецслужб та всім причетним до операції. Він наголосив, що затримання або вбивство ватажка ІД було головним завданням його адміністрації у сфері національної безпеки.
Глава Білого дому запевнив, що експертиза підтвердила, що убитим є саме аль-Багдаді.