Переговори про повернення до режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі напередодні Великодніх свят перебувають на фінальному етапі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ під час відвідання Чорнобильської АЕС (Київська область).

«Засідання Тристоронньої контактної групи, передусім робочої групи з питань безпеки, буде продовжуватися 27 квітня. Мені здається, всі сторони вже все погодили. Але не погодили лише документальне формулювання цієї згоди. Ми дуже цього прагнемо. Дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього українська сторона вже все зробила», – зазначив Глава держави.

За словами Президента, необхідно зробити все можливе, щоб тимчасово окуповані території Донбасу не перетворилися на нову «зону відчуження».

«Тут, на ЧАЕС, ми бачимо результат таких трагедій, і нині маємо таке страшне словосполучення, як «зона відчуження», де немає життя, людей… Дуже не хочеться, щоб на Донбасі сталася така сама трагедія, щоб Донбас перетворився на зону відчуження. І якщо ми всі – я, ми, ви, суспільство, влада – не можемо повернутися в минуле й запобігти трагедії на ЧАЕС, то ми точно можемо сьогодні робити все, щоб запобігти трагедії, яка, не дай Боже, може статися на окупованому Донбасі», – наголосив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи відбудеться зустріч з Президентом Росії Володимиром Путіним, Глава Української держави зазначив, що «все йде до того, що ця зустріч відбудеться».

«Я запропонував – ви це чули – зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, щоб він з’єднувався з адміністрацією Путіна, і вони знайшли порозуміння щодо термінів і місця, де ми можемо зустрітися. Я вважаю, що головне – це суть, про що. А де й коли – це вже деталі», – зауважив Глава держави.