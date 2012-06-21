Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Наші рятувальники і пожежники в основному локалізували пожежі у лісах навколо Чорнобиля, які вони через несприятливі погодні умови, гасили цілу декаду. Мужні чоловіки ризикували своїм життям і здоров’ям навіть під час Великодніх свят, коли більшість із нас знаходилися вдома, у колі сім’ї. Але свій обов’язок виконали з честю і з поставленою задачею впоралися. За це їх нагородили державними нагородами.
Зокрема указом Президента України Володимира Зеленського орденом «За мужність» III ступеня нагороджено командира відділення державної пожежно-рятувальної частини з міста Лубни Полтавської області Вадима Сердюка. Відважний рятувальник брав участь у гасінні пожеж на Київщині з перших днів їх виникнення. Нагороду полтавець отримав із рук Президента України.