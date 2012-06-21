Президент України Петро Порошенко ввечері в неділю прибув з офіційним візитом до Португалії, повідомляє прес-служба глави Української держави.
«Під час візиту заплановані зустрічі глави Української держави з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, головою Асамблеї Португалії Едуарду Феррі Родрігешем», — йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, очікується підписання низки двосторонніх документів.
Президент України також проведе зустріч з українською громадою, що проживає в Португалії.
Інтерфакс Україна