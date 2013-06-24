Президент України Володимир Зеленський підписав Укази № 594/2025 та № 595/2025, якими, за поданням Міністерства енергетики України, введено в дію персональні та секторальні санкції щодо 35 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російською державною корпорацією «Росатом» та іншими енергетичними структурами рф. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Санкційні обмеження застосовано до 18 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до спроб незаконної інтеграції Запорізької атомної електростанції до російської енергосистеми та до захоплення Чорнобильської АЕС.

«Україна послідовно відстоює необхідність повної ізоляції російських енергетичних та військово-промислових структур від світових ринків. Це один із ключових елементів нашої енергетичної та національної безпеки», — наголосила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Окремим документом санкційні рішення узгоджено з обмежувальними заходами міжнародних партнерів. Вони охоплюють дві ключові сфери — енергетику та військово-промисловий комплекс РФ, а також міжнародну мережу посередників і логістичних компаній, які сприяють обходу санкцій.

Запроваджені обмеження передбачають блокування активів, заборону на в’їзд в Україну, обмеження торговельних операцій, а також інші заходи, визначені законодавством.