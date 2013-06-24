Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, привітав їх із Днем воєнної розвідки, який в Україні відзначали 7 вересня, і вручив державні нагороди.

«День воєнної розвідки України — день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими, — межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики», — наголосив він.

Президент зазначив, що без ефективної розвідки неможливо ефективно діяти всюди — від рівня батальйону на фронті до рівня держави в глобальних відносинах.

«Наші воїни, наша держава вміють бути ефективними — часто саме завдяки сміливості наших розвідників, наших спеціальних служб, усіх українських героїв, які виконують особливі завдання заради наших людей, заради нашої держави», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент подякував українським розвідникам за інформацію про російські наміри, супровід державної політики, удари по росії, спеціальні операції в морі, небі, кіберпросторі та на землі, забезпечення активних дій на фронті та запобігання російським операціям.

«Від наших українських експортних операцій у Чорному морі, які значно підтримують нашу економіку, до далекобійних ударів по росії — усе це стає можливим завдяки вашій роботі, вашій співпраці, вашій сміливості», — наголосив глава держави.

Пам’ять усіх полеглих Героїв ушанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський вручив воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» І—ІІІ ступенів і Данила Галицького, повідомляє офіс Президента.