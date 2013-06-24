З нагоди Дня залізничника Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць Укрзалізниці з професійним святом, відзначив їх орденами «За заслуги» ІІІ ступеня та присвоїв почесне звання «Заслужений працівник транспорту України».

Володимир Зеленський запевнив залізничників, що держава збільшить заробітні плати та програми підтримки. Фото з сайту president.gov.ua

«Українська залізниця відновлюється після важких ударів, зберігає головні маршрути, забезпечує перевезення людей, наших громадян, та вантажів. Тільки з початку цього року Укрзалізниця перевезла вже більш ніж 135 мільйонів тонн вантажів, і більш ніж 90% українських пасажирських потягів прибувають вчасно, чітко за розкладом навіть тоді, коли обставини надзвичайні через обстріли ворога», —  зазначив глава держави.

Володимир Зеленський відзначив гуманітарні функції Укрзалізниці: було здійснено понад 3650 рейсів медичних поїздів для порятунку поранених українських захисників, а також евакуації людей із територій бойових дій. Крім того, працівники й працівниці Укрзалізниці виконують дипломатичну функцію — забезпечили понад 1100 поїздок іноземних лідерів і високопосадовців в Україну та територією країни.

Президент запевнив, що держава збільшить заробітні плати та програми підтримки Укрзалізниці.

«Фактично залізниця — це лінія захисту нашої держави, наших людей, нашого життя. Лінія, яка щодня під російськими ударами. На жаль, є втрати серед наших залізничників — 948 людей, із них 753 віддали своє життя заради всіх нас, заради України у складі Сил оборони», — зазначив Володимир Зеленський.

Пам’ять усіх загиблих залізничників ушанували хвилиною мовчання.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, член наглядової ради Укрзалізниці, радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін і голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський представили главі держави новий плацкартний вагон, а також перший безбар’єрний вагон, який повністю обладнано для людей з інвалідністю. Нині в парку Укрзалізниці 52 вагони, купе яких адаптовано для перевезення пасажирів на кріслах колісних.

Крім того, Володимирові Зеленському продемонстрували мистецький вагон, який містить світлини про мужність і стійкість українського народу.

Президент також поспілкувався з працівниками поїзда-кухні Food Train, який, коли немає електрики, забезпечує харчуванням жителів міст, постраждалих унаслідок російських обстрілів.

 
Джерело:
Офіс Президента

 