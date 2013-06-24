З нагоди Дня залізничника Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць Укрзалізниці з професійним святом, відзначив їх орденами «За заслуги» ІІІ ступеня та присвоїв почесне звання «Заслужений працівник транспорту України».

«Українська залізниця відновлюється після важких ударів, зберігає головні маршрути, забезпечує перевезення людей, наших громадян, та вантажів. Тільки з початку цього року Укрзалізниця перевезла вже більш ніж 135 мільйонів тонн вантажів, і більш ніж 90% українських пасажирських потягів прибувають вчасно, чітко за розкладом навіть тоді, коли обставини надзвичайні через обстріли ворога», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський відзначив гуманітарні функції Укрзалізниці: було здійснено понад 3650 рейсів медичних поїздів для порятунку поранених українських захисників, а також евакуації людей із територій бойових дій. Крім того, працівники й працівниці Укрзалізниці виконують дипломатичну функцію — забезпечили понад 1100 поїздок іноземних лідерів і високопосадовців в Україну та територією країни.

Президент запевнив, що держава збільшить заробітні плати та програми підтримки Укрзалізниці.

«Фактично залізниця — це лінія захисту нашої держави, наших людей, нашого життя. Лінія, яка щодня під російськими ударами. На жаль, є втрати серед наших залізничників — 948 людей, із них 753 віддали своє життя заради всіх нас, заради України у складі Сил оборони», — зазначив Володимир Зеленський.

Пам’ять усіх загиблих залізничників ушанували хвилиною мовчання.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, член наглядової ради Укрзалізниці, радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін і голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський представили главі держави новий плацкартний вагон, а також перший безбар’єрний вагон, який повністю обладнано для людей з інвалідністю. Нині в парку Укрзалізниці 52 вагони, купе яких адаптовано для перевезення пасажирів на кріслах колісних.

Крім того, Володимирові Зеленському продемонстрували мистецький вагон, який містить світлини про мужність і стійкість українського народу.

Президент також поспілкувався з працівниками поїзда-кухні Food Train, який, коли немає електрики, забезпечує харчуванням жителів міст, постраждалих унаслідок російських обстрілів.

Джерело:

Офіс Президента