У День територіальної оборони України Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які служать у лавах ТрО Збройних сил України, і відзначив їх державними нагородами. Глава держави подякував за службу й відданість Україні солдатам, сержантам та офіцерам української територіальної оборони — всім, хто проявив себе в захисті Української держави й українців. Володимир Зеленський зазначив, що після початку повномасштабного російського вторгнення територіальна оборона допомогла згуртувати націю, адже лише впродовж першого місяця повномасштабної війни до Сил ТрО приєдналися понад 100 тисяч українців.

«Зараз 25 бригад Сил ТрО діють разом з усіма іншими складовими наших Сил оборони і безпеки. Бригади й батальйони ТрО воюють на першій лінії фронту, відчутно допомагають в боях у прикордонні, залучені до прикриття важливих напрямків. Тільки званням Героя України відзначено 46 воїнів Сил ТрО, тисячі воїнів відзначено іншими державними нагородами України», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» сержантуЄвгенієві Цурському. Він з перших днів повномасштабної війни обороняв Кіровоградську та Миколаївську області, брав участь у визволенні Херсонщини. Із червня цього року виконує бойові завдання на Запоріжжі, де 23 липня відбувся один з наймасштабніших наступів ворога на цьому напрямку. Позицію, на якій перебував Євгеній Цурський, атакували понад десятеро окупантів за підтримки бойової броньованої машини. Завдяки діям і керуванню сержанта наступ вдалося зупинити, а всіх окупантів знищити. Того самого місяця він понад два кілометри проніс на собі до точки медичної евакуації пораненого побратима, який не міг пересуватися самостійно.

Глава держави також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ, ІІІ ступенів, повідомляє Офіс Президента.