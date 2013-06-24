Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери скоординували позиції для досягнення більш вагомих результатів у переговорному процесі на шляху до стійкого миру.

Володимир Зеленський зазначив, що військові командувачі, міністри оборони та радники з питань безпеки на різних рівнях готують компоненти майбутньої безпеки. Глава держави наголосив, що роботу щодо визначення деталей максимально прискорюють. За його словами, настав час організовувати формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки. Ішлося і про відносини зі США й максимальну змістовність у них.

Президент України акцентував, що росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій, здійснюють удари, що призводить до збільшення кількості жертв. Володимир Зеленський зауважив, що росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь. Україна розраховує на посилення такого тиску, повідомляє Офіс Президента.