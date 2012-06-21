Президентом Національної академії наук (НАН) України став директор Інституту теоретичної фізики академік Анатолій Загородній.

Президентом Національної академії наук (НАН) України став директор Інституту теоретичної фізики академік Анатолій Загородній. Він був наймолодшим з усіх претендентів на пост глави НАН України. Про це повідомляє пресслужба НАН.

За кандидатуру Загороднього проголосували 426 виборців. Анатолій Загородній є фізиком-теоретиком. Раніше він був віцепрезидентом НАН України.

Кандидатів на виборах було чотири: вчений в галузі фізики, хімії, біології, технології води, хімічної кінетики Владислав Гончарук (79 років); академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко (78 років); вчений в галузі матеріалознавства, доктор фізмат-наук Володимир Семиноженко (70 років); директор Інституту теоретичної фізики НАНУ Анатолій Загородній (69 років).

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Як повідомив у Facebook співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко, за Владислава Гончарука було віддано 3 голоси, за Анатолія Загороднього – 426, Сергія Комісаренка – 68 і Володимира Семиноженка – 130 голосів.

Анатолій Загородній народився в селищі Велика Багачка Полтавської області. Вищу освіту здобув у Харківському університеті (закінчив вуз в 1972 році) і з тих пір працював в Інституті теоретичної фізики НАН України, який у 2003 році очолив.

У 2009-2011 роках був також головним вченим секретарем Національної академії наук України.

Наукові праці Анатолія Загороднього присвячені теоріям плазми, статистичної фізики. Зокрема, він розробив статистичну теорію просторово-обмежених плазмово-молекулярних систем, послідовну кінетичну теорію пилової плазми і сформулював суворі мікроскопічні рівняння і ланцюжок рівнянь Боголюбова для такої плазми, а також розвинув теорію гальмівного випромінювання в плазменно-молекулярних системах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»