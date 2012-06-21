Сім стипендій, по 7 тисяч гривень на місяць кожна, призначив Президент України паралімпійцям та дефлімпійцям Рівненщини. Це, зокрема, чемпіони Європи та призери чемпіонатів світу останніх двох років із дзюдо, пауерліфтингу, параканое та їхні тренери. Юлія Галінська, Олександр Косінов, Любов Семенюк, Микола Синюк, Давид Хорава. Ці прізвища уславлених спортсменів уже відомі постійним читачам нашої газети. Чи не про кожного з них ми розповідали. Наполегливою працею заслужили президентські стипендії невтомні тренери Андрій Демчук та Леонід Камлочук.
Усі стипендіати — вихованці комунального закладу обласної ради Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», який нещодавно відзначив 25-річчя. Нині тут тренуються півтори тисячі спортсменів з інвалідністю, близько півсотні входять до складу національних збірних з різних видів спорту. До скарбнички нагород області та України вони поклали впевнені перемоги не лише на чемпіонатах Європи та світу, а й на Паралімпійських іграх.
Рівненський «Інваспорт» має постійну підтримку від обласної влади, і не лише в поліпшенні матеріальної бази. Приміром, торік суттєво збільшили суму винагороди, яку отримують спортсмени з обласного бюджету за перемоги на офіційних міжнародних змаганнях. Бо для іміджу держави ці надзвичайно сильні духом люди роблять неоціненне.