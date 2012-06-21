Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Четверо вихованців рівненського «Інваспорту» — спортсменів із параолімпійських та дефлімпійських видів спорту — та троє їхніх тренерів отримуватимуть президентські стипендії. Відповідний указ глава держави підписав 4 травня.
Це, зокрема, чемпіони Європи 2019-го року із дзюдо Давид Хорава та Катерина Шепелюк, з параканое Микола Синюк та бронзовий призер чемпіонату світу з легкої атлетики Роман Новак. А також тренери Леонід Камлочук, Вадим Полюхович, Микола Трофимчук. Щомісяця кожен отримуватиме від 3,5 до 7 тисяч гривень. Це справедлива винагорода за важку щоденну працю над собою: бо це саме ті люди, які черпають силу та натхнення із… власної слабкості. А ще — шана за те, що уславлюють на весь світ рідну Україну.
До речі, це не перші президентські стипендіати серед вихованців «Інваспорту», який високо тримає рівненську марку ось уже 25 років. Пишаємося вами, так тримати, панове! А вже з 11 травня членам національних збірних дозволено тренуватися на закритих базах.