Банани дуже поживні і корисні. Стиглі плоди багаті на калій, кальцій, фосфор, залізо, вітамінами В1, В2, РР та аскорбінову кислоту. Вважається, що ці екзотичні фрукти допомагають впоратися з безсонням, позбутися набряків і налагодити роботу серцево-судинної системи. Проте, їх можна їсти далеко не всім.
Лікарі назвали хвороби, при яких не варто ласувати цими екзотичними фруктами:
♦ людям із захворюванням нирок;
♦ людям із кишковими розладами;
♦ людям з підвищеним згортанням крові;
♦ людям із серцевими недугами;
♦ діабетикам
♦ людям із хворобами печінки і жовчного міхура;
Людям із захворюваннями нирок. Крім того, що банани допомагають вивести з організму зайву рідину, вони мають досить сильний вплив на нирки. Саме тому людям із захворюваннями нирок варто обмежити кількість бананів у раціоні.
Людям із кишковими розладами. Банани досить довго перетравлюються і викликають підвищене газоутворення. З цієї причини лікарі не рекомендують їсти банани пацієнтам із синдромом подразнення кишківника і метеоризму.
Людям із підвищеним згортанням крові. Виводячи з організму надлишки води, банани роблять кров густішою. Тому їх регулярне вживання може призвести до утворення тромбів у людей з підвищеним згортанням крові. До того ж ці фрукти протипоказані людям, які хворіють на тромбофлебіт.
Людям із серцевими недугами. Банани не варто їсти людям, які перенесли інфаркт та інсульт, а також пацієнтам з ішемією. Так, ці фрукти добре впливають на стан серцево-судинної системи, але тільки у людей зі здоровим серцем.
Діабетикам. Цукровий діабет – ще одне захворювання, при якому не рекомендується вживати банани. Ці солодкі плоди можуть викликати потужний викид інсуліну, а це небезпечно для тих, хто повинен щоденно контролювати рівень цього гормону в крові.
Людям із хворобами печінки і жовчного міхура. Речовини, які містяться в бананах, уповільнюють відтік жовчі, тому ними не варто зловживати людям із захворюваннями печінки і жовчного міхура.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»