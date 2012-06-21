На Черкащині тривають розрахунки орендарів із власниками земельних паїв. За надані в користування ділянки люди нинішнього року вже одержали більше 1,3 млрд грн, що становить половину від загальної нарахованої суми. Як повідомили в головному управлінні Держгеокадастру в Черкаській області, найвища вартість оренди землі за гектар (від 3577 до 4126 грн) у Городищенському, Катеринопільському, Золотоніському і Драбівському районах. Найменше ж поки що платять у Черкаському й Смілянському районах.
Середній розмір орендної плати за земельні паї в області щороку збільшується. Нині він становить 3131 грн за гектар, або 7,7% від нормативної грошової оцінки земель, переданих в оренду.
Власники земельних ділянок, які розташовані на території області, станом на 1 жовтня 2018 року передали орендарям у користування землі загальною площею 780 тисяч гектарів, уклавши 308 тисяч договорів оренди.