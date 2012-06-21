Головний убір розроблений брендом Ford, щоб зберегти життя подорожуючим вночі.
Компанія Ford і бразильське дизайнерське агентство GTB в Сан-Паулу розробили SafeCap – кепку, яка будить водія, якщо він починає клювати носом.
Інженери GTB вивчили руху руху голови шофера, щоб відокремити необхідні при водінні (погляд в дзеркало і на панель приладів) від небажаних, що сигналізують, що м'язи шиї розслаблені і водій засинає.
SafeCap оснащена датчиками рухів і, при необхідності, будить людини вібрацією, звуком і миготінням світла.